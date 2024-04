La definizione e la soluzione di 9 lettere: Comma di una legge. CAPOVERSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio introduce nell'ordinamento una "disciplina per garantire la possibilità di taluni utilizzi delle opere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi per le quali non è stato individuato o rintracciato un titolare degli stessi diritti (cosiddette opere orfane)", presenti nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, o di archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro, per scopi connessi con la loro missione di servizio pubblico. Entrata in vigore il 28 ottobre 2012 e da recepire entro il 29 ottobre 2014, è stata ...

capoverso m sing (pl.: capoversi)

principio di verso o di periodo rientranza della prima linea di un paragrafo parte di scritto compresa fra due capoversi (diritto) comma di un articolo di provvedimento

Sillabazione

ca | po | vèr | so

Pronuncia

IPA: /kapo'vrso/

Etimologia / Derivazione

composto di capo e verso

Sinonimi