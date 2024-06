La rientranza d una riga di un testo

: Il concetto di tradizione sportiva è un criterio concepito nel 2006 in Italia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), l'organo di governo sportivo nazionale concernente il calcio, e da allora applicato in circostanze quali i casi di ripescaggio in ognuna delle tre divisioni a carattere professionistico e nella ripartizione dei diritti televisivi. I dati statistici presenti nella voce sono aggiornati alla stagione sportiva 2023-2024.

Italiano: Sostantivo: capoverso m sing (pl.: capoversi) . principio di verso o di periodo. rientranza della prima linea di un paragrafo. parte di scritto compresa fra due capoversi. (diritto) comma di un articolo di provvedimento. Sillabazione: ca | po | vèr | so. Pronuncia: IPA: /kapo'vrso/ . Etimologia / Derivazione: composto di capo e verso . Sinonimi: alinea. (familiare) accapo. (di legge) comma.