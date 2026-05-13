Ricorrere alla legge

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ricorrere alla legge' è 'Adire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADIRE

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Perché la soluzione è Adire? Adire è un termine che indica l'atto di rivolgersi alle autorità giudiziarie per far valere un proprio diritto o per risolvere una controversia. Questa azione si configura come un ricorso formale che implica l'invio di una richiesta ufficiale presso un tribunale o un giudice competente. Adire permette di ottenere una sentenza o una decisione che abbia valore legale, garantendo così la tutela dei propri interessi attraverso un procedimento giudiziario.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricorrere alla legge". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Ricorrere alla legge nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Adire

Per risolvere la definizione "Ricorrere alla legge", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricorrere alla legge" conferma che la soluzione 'Adire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Adire

A Ancona D Domodossola I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricorrere alla legge" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Adire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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