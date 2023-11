La definizione e la soluzione di: Capoverso comma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

capoversi; questi ultimi venivano poi designati con il numero ordinale (sicché "articolo 4, primo capoverso" equivale ad "articolo 4, secondo comma"... Aline Bernstein, all’anagrafe Aline Frankau (New York, 22 dicembre 1880 – New York, 7 settembre 1955) è stata una scenografa, costumista e scrittrice ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : capoverso d un articolo di legge; comma di una legge;

Cerca altre Definizioni