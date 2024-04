La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il codice personale composto da 16 caratteri. FISCALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il codice fiscale in Italia è un codice che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche nei loro rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. Per le persone fisiche generalmente è composto da 16 caratteri alfanumerici mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche da 11 cifre.Il codice fiscale viene attribuito alla nascita o alla costituzione per le associazioni e gli enti. Per i soggetti iscritti al Registro delle imprese il codice fiscale dal 6/12/2000 coincide con il numero di iscrizione al Registro (le prime 7 cifre corrispondono al "numero ...

fiscale m e f sing (pl.: fiscali)

(diritto) (economia) (commercio) (finanza) del fisco

Sillabazione

fi | scà | le

Pronuncia

IPA: /fi'skale/

Etimologia / Derivazione

dal latino fiscalis

Sinonimi

finanziario, tributario

( per estensione ) burocratico, inflessibile, meticoloso, pignolo, rigido, vessatorio

burocratico, inflessibile, meticoloso, pignolo, rigido, vessatorio (senso figurato) , (spregiativo) cavilloso, duro, severo, rigoroso, esigente, intransigente, oppressivo, inquisitorio

Contrari

comprensivo, indulgente, elastico

Termini correlati

evasione fiscale, fiscalismo, fiscalista, fiscalizzare, fiscalmente, fisco, frode fiscale

Proverbi e modi di dire