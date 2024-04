La definizione e la soluzione di 13 lettere: Individua il contribuente. CODICE FISCALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Locuzione nominale

Significato e Curiosità su: Il codice fiscale in Italia è un codice che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche nei loro rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. Per le persone fisiche generalmente è composto da 16 caratteri alfanumerici mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche da 11 cifre.Il codice fiscale viene attribuito alla nascita o alla costituzione per le associazioni e gli enti. Per i soggetti iscritti al Registro delle imprese il codice fiscale dal 6/12/2000 coincide con il numero di iscrizione al Registro (le prime 7 cifre corrispondono al "numero ...

codice fiscale ( approfondimento)

(diritto) (economia) (commercio) (finanza) stringa di lettere e numeri intestata a chi paga imposte, tasse e contributi, che permette di capire la situazione contributiva del cittadino quando deve compiere atti legalmente riconosciuti

Sillabazione

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Deriva da codice e fisco