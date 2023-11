La definizione e la soluzione di: Cosi è chi agisce con meschina pignoleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FISCALE

Significato/Curiosita : Cosi e chi agisce con meschina pignoleria

Facendo sorgere in esse un'artificiosa pignoleria e rendendole a tal punto giudiziose da metterle in disaccordo con le proprie sensazioni. colui che apprende... Il codice fiscale in Italia è un codice che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

