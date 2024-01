La definizione e la soluzione di: Il codice delle belle maniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Con galateo (identificato anche col sinonimo bon ton) si definisce l'insieme di norme comportamentali con cui si identifica la buona educazione: è un codice che stabilisce le aspettative del comportamento sociale, la norma convenzionale. Il termine deriva da Galeazzo Florimonte, vescovo della diocesi di Sessa Aurunca che ispirò a monsignor Giovanni Della Casa il celebre Galateo overo de' costumi, primo trattato specifico sull'argomento pubblicato nel 1558. In generale il galateo è un codice non scritto, anche se in alcuni casi può dar luogo a codificazioni scritte.

Italiano

Sostantivo

galateo ( approfondimento) m (pl.: galatei)

(sociologia) (psicologia) (antropologia) insieme delle buone maniere da usare nelle varie occasioni in società libro che tratta delle suddette norme ispirato all'originale di mons. Giovanni della Casa

Sillabazione

ga | la | tè | o

Pronuncia

IPA: /gala'to/

Etimologia / Derivazione

deriva da Galeazzo Florimonte, vescovo di Sessa che ispirò a mons. Giovanni della Casa il libro del viver civile, il Galateo overo de' costumi, primo trattato sull'argomento, Galateo de' costumi, pubblicato nel 1558

Sinonimi

buone maniere, buona educazione, bon ton, garbo, gentilezza

norme di comportamento, etichetta; cerimoniale

educazione, etichetta, buona creanza, creanza, protocollo, urbanità

