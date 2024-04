La Soluzione ♚ Un opinione personale La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un opinione personale. PARERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un opinione personale: Un parere è l'opinione su determinate circostanze o sulla condotta da seguire espressa, sotto forma di giudizio, su richiesta di altri. Nel diritto è l'atto giuridico con il quale viene manifestato tale giudizio. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Un parere è l'opinione su determinate circostanze o sulla condotta da seguire espressa, sotto forma di giudizio, su richiesta di altri. Nel diritto è l'atto giuridico con il quale viene manifestato tale giudizio. parere m sing (pl.: pareri) giudizio soggettivo su qualcuno o qualcosa; spesso specialistico (es. parere legale; parere medico) secondo il mio parere critica, perlopiù su qualcosa, secondo le caratteristiche specifiche di qualcuno Verbo Intransitivo parere (vai alla coniugazione) sembrare, dare una certa impressione visiva la mamma pareva molto stanca presumere di credere mi pare di averti già visto sapere qualcosa già conosciuto e riconosciuto da altri pare infatti che tal politico sia indagato (per estensione) pensare, giudicare qualcosa in merito a qualcuno o qualcosa a me pare una cosa accettabile Sillabazione pa | ré | re Pronuncia IPA: /pa'rere/ Etimologia / Derivazione dal latino parere, infinito presente attivo di pareo ossia "apparire, mostrarsi" Sinonimi (sostantivo) avviso, considerazione, giudizio, idea, impressione, opinione,punto di vista,valutazione,

essere differenziarsi, essere diverso Proverbi e modi di dire a quanto pare...: dare conferma, ammettere qualcosa Altre Definizioni con parere; opinione; personale; Un punto di vista personale; Punto di vista personale o giudizio tecnico; Si fa per influenzare l opinione pubblica; Quello della strada è l opinione pubblica; Un aumento di personale; Personale scolastico non docente sigla; Cerca altre soluzioni cruciverba

PARERE

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Un opinione personale' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.