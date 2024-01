La Soluzione ♚ Guardare uno in non a viso aperto

La definizione e la soluzione di: Guardare uno in non a viso aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Guardare uno in non a viso aperto: Brescia, morcelliana, 1947. duilio faustinelli, slumà pés, vedere, guardare, ascoltare (a cura di franco nardini), brescia, 1982. duilio faustinelli, la “cattastrofe”... Curiosità su: Brescia, morcelliana, 1947. duilio faustinelli, slumà pés, vedere, guardare, ascoltare (a cura di franco nardini), brescia, 1982. duilio faustinelli, la “cattastrofe”... La basilica superiore di San Francesco d'Assisi è una delle due strutture che compongono la basilica di San Francesco ad Assisi, assieme alla basilica inferiore. Vi si accede dalla piazza superiore di San Francesco d'Assisi. Italiano Aggettivo sbieco, obliquo, di traverso, di sghimbescio, storto; mi guardò in tralice. Etimologia / Derivazione dal latino: trilix, trilicis intessuto di tre (tri-) fili (licium)

Altre risposte alla domanda Guardare uno in non a viso aperto: tralice; guardare; viso; aperto;