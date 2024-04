La Soluzione ♚ Un tipo di insalata La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un tipo di insalata. LATTUGA - BELGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un tipo di insalata: Lactuca sativa L., 1753 è una specie di pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle Asteraceae. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Lactuca sativa L., 1753 è una specie di pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle Asteraceae. lattuga ( approfondimento) f sing (pl.: lattughe) (botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu la lattuga ed il pesto sono pur buoni e fanno presto Sillabazione lat | tù | ga Pronuncia IPA: /lat'tuga/ Etimologia / Derivazione dal latino lactuca che deriva da lac cioè "latte" Varianti (antico) lattuca Iponimi scarola Iperonimi composita Alterati ( diminutivo ) lattughina, lattughella

lattughina, lattughella ( accrescitivo ) lattugone

lattugone (peggiorativo) lattugaccio

LATTUGA

