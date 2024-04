La Soluzione ♚ Una funesta diga La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una funesta diga. VAJONT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una funesta diga: Seconda diga in località sottocastello. a valle della diga di pieve, a perarolo di cadore, riceve le acque del boite. il fiume rimane in una valle stretta... Il disastro del Vajont (pronuncia: /va'jnt/) si verificò la sera del 9 ottobre 1963, nel neo-bacino idroelettrico artificiale del torrente Vajont nell'omonima valle (al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto), quando una frana precipitò dal soprastante pendio del Monte Toc nelle acque del bacino alpino realizzato con l'omonima diga. La conseguente tracimazione dell'acqua contenuta nell'invaso, con effetto di dilavamento delle sponde del ... Altre Definizioni con vajont; funesta; diga; Lo è una notizia funesta; Quella di Achille fu funesta agli Achei; Un tipo di diga costruita in mare aperto; Marguerite __: la romanziera di Una diga sul Pacifico;

VAJONT

