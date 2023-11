La definizione e la soluzione di: Salume tipico dell Emilia-Romagna e della Lombardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARIOLA

Significato/Curiosita : Salume tipico dell emilia-romagna e della lombardia

Dell'emilia romagna e della lombardia la mariola è un salume tipico della bassa parmense, della zona pedemontana della provincia di piacenza e di alcuni... Dell'emiliala mariolaunbassa parmense,zona pedemontanaprovincia di piacenzadi alcuni... Massimiliano Mariola, detto Max (Roma, 11 aprile 1969), è un cuoco, conduttore televisivo e youtuber italiano, volto di Gambero Rosso Channel, canale satellitare di Sky. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Salume tipico dell Emilia-Romagna e della Lombardia : salume; tipico; emilia; romagna; lombardia; Il salume con i semi di pistacchio; Un salume da cuocere; Il salume tipico di Zibello; salume parmense di maiale prodotto a Zibello; Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone; tipico fiume del Sahara; tipico strumento irlandese; Un tipico strumento musicale irlandese; Biscotto a ciambella tipico del Meridione; Un vitigno tipico dell Oltrepò pavese; La Trebbia è in emilia ; Marchio di moda italiano di Reggio emilia : Max; Il Po lo divide dall emilia ; In provincia di Reggio emilia ; La regione che è unita all emilia ; Ha un circuito di F 1 in romagna ; Ha un circuito di F.1 in romagna ; Una spiaggia della romagna ; Famoso circuito motociclistico in romagna ; Il mare della romagna ; Lasciarono incisioni rupestri in lombardia ; Città e lago della lombardia ; Laghetto morenico della lombardia ; I Siciliani con il medievale Castello di lombardia ; Fa le anse in lombardia ;

