La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Confina con Lombardia e Veneto' è 'Emilia Romagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMILIA ROMAGNA

Curiosità e Significato di "Emilia Romagna"

Perché la soluzione è Emilia Romagna? L'Emilia-Romagna è una regione situata nel nord Italia, famosa per la sua ricca cultura gastronomica e il patrimonio storico. Confina a ovest con la Lombardia, nota per le sue città dinamiche, e a est con il Veneto, celebre per i suoi paesaggi incantevoli e le tradizioni artistiche. Tra i suoi tesori, l'Emilia-Romagna offre anche storiche città come Bologna, Modena e Parma, che raccontano storie affascinanti e deliziano i visitatori con le loro prelibate

Come si scrive la soluzione Emilia Romagna

E Empoli

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

