DOGE

Curiosità e Significato di Doge

Vuoi sapere di più su Doge? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Doge.

Perché la soluzione è Doge? Il termine doge indica il capo supremo del governo veneziano durante il Medioevo e il Rinascimento, simbolo di potere e prestigio. Il suo cappello a punta, chiamato l'accolade, era un segno distintivo del ruolo, che rappresentava l'autorità e l'importanza di questa figura storica. Insomma, essere un doge significava essere al vertice della politica veneziana.

Come si scrive la soluzione Doge

La definizione "L acidario era il suo tipico cappello a punta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

O Otranto

G Genova

E Empoli

