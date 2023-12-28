Salume originario della Calabria nei cruciverba: la soluzione è Soppressata

Sara Verdi | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Salume originario della Calabria' è 'Soppressata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOPPRESSATA

Curiosità e Significato di Soppressata

Come si scrive la soluzione Soppressata

Non riesci a risolvere la definizione "Salume originario della Calabria"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 11 lettere della soluzione Soppressata:
S Savona
O Otranto
P Padova
P Padova
R Roma
E Empoli
S Savona
S Savona
A Ancona
T Torino
A Ancona

