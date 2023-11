La definizione e la soluzione di: Negli aeroporti c è quella di controllo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : TORRE

Significato/Curiosita : Negli aeroporti c e quella di controllo

1908 e inaugurato ufficialmente due anni dopo. entrambi gli aeroporti sono caduti in disuso come aeroporti civili dopo la seconda guerra mondiale e l'aeroporto... 1908inaugurato ufficialmente due anni dopo. entrambi glisono caduti in disuso comecivili dopo la seconda guerra mondialel'aeroporto... La torre è un edificio nel quale l'altezza risulta decisamente maggiore rispetto alla base. Nella storia dell'architettura le torri hanno avuto in tutto il mondo un particolare rilievo, come elementi sia funzionali (di vedetta o di avvistamento, campanili, minareti, torri dell'orologio, torri del vento, ecc.) sia di prestigio (casatorre, torre gentilizia, ecc.), spesso fondendo in un unico elemento due o più caratteristiche di fruizione. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

