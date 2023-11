La definizione e la soluzione di: Negli aeroporti c è quella a vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : MANICA

Significato/Curiosita : Negli aeroporti c e quella a vento

Indicazione visiva della forza e direzione del vento ad esempio cavalcavia, impianti chimici e, in special modo, aeroporti. costituita da un tronco di cono... Indicazione visiva della forzadirezione delad esempio cavalcavia, impianti chimici, in special modo,. costituita da un tronco di cono... Il canale della Manica (in inglese: English Channel o Channel, in francese: la Manche, in bretone: Mor Breizh, in cornico Mor Bretannek, in guernesiais: Ch'nal, in jèrriais Ch'na), o più semplicemente la Manica, è un canale naturale che separa l'isola della Gran Bretagna dall'Europa continentale e collega il Mare del Nord all'Oceano Atlantico. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

