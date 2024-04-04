Sistema di controllo della velocità in autostrada

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sistema di controllo della velocità in autostrada' è 'Tutor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTOR

Perché la soluzione è Tutor? Il TUTOR è un sistema di controllo della velocità in autostrada progettato per garantire la sicurezza stradale. Questo dispositivo monitora costantemente la velocità dei veicoli e, se si supera il limite stabilito, interviene per segnalare l’eccesso o attivare eventuali misure di rallentamento. Grazie a questa tecnologia, si favorisce una guida più responsabile e si riducono i rischi di incidenti causati dall’eccesso di velocità. Il TUTOR rappresenta un importante strumento di sicurezza sulla strada.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sistema di controllo della velocità in autostrada". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Sistema di controllo della velocità in autostrada nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tutor

Se la definizione "Sistema di controllo della velocità in autostrada" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sistema di controllo della velocità in autostrada" conferma che la soluzione 'Tutor' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tutor

T Torino U Udine T Torino O Otranto R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sistema di controllo della velocità in autostrada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tutor' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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