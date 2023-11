La definizione e la soluzione di: Il segno che eleva di mezzo tono la nota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIESIS

Significato/Curiosita : Il segno che eleva di mezzo tono la nota

Dove per la prima volta l'io del poeta si eclissa a favore di un'universalità corale che eleva il suo grido di speranza e la sua fiducia in dio. la moltitudine... Dove perprima volta l'io del poeta si eclissa a favoreun'universalità coralesuo gridosperanza esua fiducia in dio.moltitudine... Nella notazione musicale, il diesis o diesi () è un'alterazione, in senso crescente, dell'intonazione della nota cui si riferisce. Il simbolo diesis scritto a sinistra di una nota la rende aumentata (più acuta) di un semitono (il simbolo bemolle , al contrario, la rende diminuita di un semitono). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

