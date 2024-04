La Soluzione ♚ Un mezzo galleggiante La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un mezzo galleggiante. NATANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un mezzo galleggiante: Nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite natanti le unità da diporto barche a remi e quelle il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione. I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano. Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: Nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite natanti le unità da diporto barche a remi e quelle il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione. I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano. natante che nuota, che galleggia (araldica) nuotante Sostantivo natante m sing (pl.: natanti) (marina) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) nome generico di imbarcazione di piccole e medie dimensioni Voce verbale participio presente singolare di natare Sillabazione na | tàn | te Pronuncia IPA: /na'tante/ Etimologia / Derivazione participio presente di natare Sinonimi galleggiante, imbarcazione, nave, boa Altre Definizioni con natante; mezzo; galleggiante; Un qualunque mezzo galleggiante; In mezzo alla montagna; È un mezzo consenso; Osservano con attenzione il galleggiante; Cerca altre soluzioni cruciverba

NATANTE

