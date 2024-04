La definizione e la soluzione di 8 lettere: Nota frase di catone delenda est lat. CARTHAGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Latino

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Cartagine (in latino Carthago o Karthago; in greco antico: ad, Karchedn; in arabo , Qaraj; in berbero: , Kartajen; in ebraico , Kartago) nome derivante dal fenicio <QRT DŠT>, Qart-adašt, Città nuova, inteso come "Nuova Tiro" è stata un'antica città fenicia, una delle più importanti colonie puniche del Mediterraneo e, all'epoca del suo massimo splendore, capitale di un piccolo impero che includeva territori dell'attuale Spagna orientale, la Corsica e la Sardegna sud-occidentale, la parte occidentale della Sicilia e le coste della Libia. Fondata nel IX secolo a.C. sulle sponde ...

Carthago ( approfondimento) f sing, terza declinazione (genitivo: Carthaginis)

(toponimo) , (storia) Cartagine, storica città fenicia rivale di Roma o magna Carthago , probrosis altior Italiae ruinis - o grande Cartagine, [che ti ergi] più nobile delle disgraziate macerie dell'Italia ( Orazio, Carmina, liber III, carmen V, 39-40 )

- o grande Cartagine, [che ti ergi] più nobile delle disgraziate macerie dell'Italia alter (...) Africanus, qui duas urbes huic imperio infestissimas, Carthaginem Numantiamque, delevit - l'Africano minore, che distrusse le due città più perniciose per il nostro dominio, Cartagine e Numanzia ( Cicerone, Catilinarie, oratio IV, XXI )

- l'Africano minore, che distrusse le due città più perniciose per il nostro dominio, Cartagine e Numanzia Carthagini erat quidem ingens terror - a Cartagine vi era grande terrore (Tito Livio, Ab Urbe condita, liber XXX, IX)

Sillabazione

Car | tha | go

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /kar'ta.go/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /kar'ta.go/

Etimologia / Derivazione

dal fenicio (Qrt-dšt), "città nuova", attraverso il greco antico ad (Karkhedn)

Sinonimi

Karthago

Parole derivate

Carthaginiensis

discendenti in altre lingue italiano: Cartagine

francese: Carthage

inglese: Carthage

portoghese: Cartago

spagnolo: Cartago

tedesco: Karthago

Termini correlati

punicus

Proverbi e modi di dire

Carthago delenda est (o semplicemente delenda Carthago) - "Cartagine deve essere distrutta"; celeberrima esortazione pronunciata da Catone il Censore al termine di ogni suo discorso in senato, con la quale incitava incessantemente i suoi concittadini alla guerra contro la città punica (approfondimento)