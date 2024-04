La definizione e la soluzione di 6 lettere: Eleva di mezzo tono la nota. DIESIS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Nella notazione musicale, il diesis o diesi () è un'alterazione, in senso crescente, dell'intonazione della nota cui si riferisce. Il simbolo diesis scritto a sinistra di una nota la rende aumentata (più acuta) di un semitono (il simbolo bemolle , al contrario, la rende diminuita di un semitono). Va considerato che nella musica a temperamento equabile i suoni sono 12, ma le note per rappresentarli sono solo 7. Sul pianoforte, nell'intervallo di ottava (la distanza che troviamo, ad esempio, da un Do al Do superiore), sono presenti 12 tasti, poiché nel sistema temperato è la distanza tra due tasti consecutivi, ad esempio in un pianoforte; ...

diesis ( approfondimento) m inv

(musica) nella notazione musicale, alterazione in senso crescente dell'intonazione della nota alla quale si riferisce

Sillabazione

di | è | sis

Pronuncia

IPA: /di'zis/

Etimologia / Derivazione

Dal greco antico des ovvero "intervallo"