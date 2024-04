La Soluzione ♚ Un complesso alberghiero con spa e più ristoranti La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un complesso alberghiero con spa e più ristoranti. RESORT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un complesso alberghiero con spa e piu ristoranti: Il villaggio turistico è un tipo di struttura ricettiva di carattere turistico, chiamato anche villaggio vacanze. È una struttura ricettiva per il tempo libero e lo svago, ma anche per il riposo e il divertimento ovvero un parco attrattivo dotato di un complesso alberghiero che differisce un po' dagli alberghi tradizionali. Gli alloggi sono spesso dei bungalow o chalet; ma anche villette in muratura. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il villaggio turistico è un tipo di struttura ricettiva di carattere turistico, chiamato anche villaggio vacanze. È una struttura ricettiva per il tempo libero e lo svago, ma anche per il riposo e il divertimento ovvero un parco attrattivo dotato di un complesso alberghiero che differisce un po' dagli alberghi tradizionali. Gli alloggi sono spesso dei bungalow o chalet; ma anche villette in muratura. resort ( approfondimento) m inv (forestierismo) (inglesismo) albergo contraddistinto dal fatto di essere ubicato in campagna e dove i clienti possono usufruire di servizi aggiuntivi ricreativi, oltre al vitto e all'alloggio .

Sillabazione re | sort Pronuncia IPA: /ri'sort/ Etimologia / Derivazione dall'inglese resort cioè "luogo di soggiorno" Altre Definizioni con resort; complesso; alberghiero; ristoranti; Un villaggio turistico; Un complesso alberghiero; Un grande complesso carsico nell anconetano; Storico complesso svedese; Un complesso di collaboratori; Ristoranti alla buona; Li hanno fuori i ristoranti all aperto;

