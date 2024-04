La Soluzione ♚ Alberghi per i giovani La definizione e la soluzione di 7 lettere: Alberghi per i giovani. OSTELLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Alberghi per i giovani: L'ostello è una struttura ricettiva simile ad un albergo, ma ha la particolarità che solitamente gli spazi vengono condivisi con altri ospiti. Nella sua forma moderna nasce nel 1909 per consentire anche ai giovani meno abbienti di praticare il turismo. Le stanze sono spesso a più letti, solitamente sono attrezzate con letti a castello; anche gli altri spazi attrezzati, come le docce, la cucina, il salotto vengono condivise. L'ostello dovrebbe garantire il vantaggio di avere dei prezzi bassi per ogni ospite, inoltre c'è la possibilità che tra gli ospiti si formi un'atmosfera familiare, solidale e comunicativa. Gente di tutto il mondo e di ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'ostello è una struttura ricettiva simile ad un albergo, ma ha la particolarità che solitamente gli spazi vengono condivisi con altri ospiti. Nella sua forma moderna nasce nel 1909 per consentire anche ai giovani meno abbienti di praticare il turismo. Le stanze sono spesso a più letti, solitamente sono attrezzate con letti a castello; anche gli altri spazi attrezzati, come le docce, la cucina, il salotto vengono condivise. L'ostello dovrebbe garantire il vantaggio di avere dei prezzi bassi per ogni ospite, inoltre c'è la possibilità che tra gli ospiti si formi un'atmosfera familiare, solidale e comunicativa. Gente di tutto il mondo e di ... ostello ( approfondimento) m sing (pl.: ostelli) (architettura) pubblico esercizio dedicato alla ospitalità notturna dei viaggiatori caratterizzato da un ambiente semplice ed economico Sillabazione o | stèl | lo Pronuncia IPA: /os'tllo/ Etimologia / Derivazione dal francese antico ostel Sinonimi locanda

(letterario) casa Parole derivate ostelliere, ostellaggio, autostello

