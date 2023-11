La definizione e la soluzione di: C è chi se li lega al dito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORTI

Significato/Curiosita : C e chi se li lega al dito

Settembre 1941) è un politico italiano, già ministro, senatore ed europarlamentare, ora deputato della repubblica, fondatore della lega nord, di cui è stato segretario... Geografia Molino dei Torti – comune italiano della provincia di Alessandria, in Piemonte

– comune italiano della provincia di Alessandria, in Piemonte Torre de' Torti – frazione del comune italiano di Cava Manara della provincia di Pavia, in Lombardia

– frazione del comune italiano di Cava Manara della provincia di Pavia, in Lombardia Tortí – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama, nel distretto di Chepo Persone Torti – cognome italiano

– cognome italiano Aldo Torti (...–1966) – judoka e dirigente sportivo italiano

(...–1966) – judoka e dirigente sportivo italiano Anita Torti (1976) – pugile italiana

(1976) – pugile italiana Elena Montecchi Torti (1814-1868) – poetessa e patriota italiana

(1814-1868) – poetessa e patriota italiana Federica Torti (1979) – conduttrice televisiva italiana

(1979) – conduttrice televisiva italiana Francesco Torti (1658-1741) – medico e anatomista italiano

(1658-1741) – medico e anatomista italiano Francesco Torti (1763-1842) – critico letterario italiano

(1763-1842) – critico letterario italiano Franco Torti (1927-1992) – paroliere, autore televisivo, teatrale e radiofonico italiano

(1927-1992) – paroliere, autore televisivo, teatrale e radiofonico italiano Giovanni Torti (1774-1852) – poeta italiano

(1774-1852) – poeta italiano Giovanni Paolo Torti Rogadei (1668-1742) – vescovo cattolico italiano

(1668-1742) – vescovo cattolico italiano Giuseppe Torti (1928-2005) – vescovo cattolico svizzero

(1928-2005) – vescovo cattolico svizzero Luigi Torti , noto come Torti II (1918-...) – calciatore italiano, di ruolo centravanti, fratello del calciatore Vittorio

, noto come Torti II (1918-...) – calciatore italiano, di ruolo centravanti, fratello del calciatore Vittorio Maria Teresa Torti (1951-2001) – sociologa italiana

(1951-2001) – sociologa italiana Mario Torti (1925-2006) – calciatore italiano, di ruolo attaccante

(1925-2006) – calciatore italiano, di ruolo attaccante Mattia Croci-Torti (1982) – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero

(1982) – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero Robert Torti (1961) – attore statunitense

(1961) – attore statunitense Rodolfo Torti (1947) – fumettista italiano

(1947) – fumettista italiano Vittorio Torti, noto come Torti I (1912–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista Settembre 1941)un politico italiano, già ministro, senatore ed europarlamentare, ora deputato della repubblica, fondatore dellanord, di cuistato segretario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : C è chi se li lega al dito : lega; dito; Importante lega USA di basket; Un metallo che in lega con il ferro dà acciai speciali; L amore che lega gli Inglesi; Ci lega al passato; I diciotto che caratterizzano l oro di buona lega ; Segnate con il dito ; Si suona portando un dito alla bocca; Il dito che gli esperti di giardinaggio hanno verde; Segnalate col secondo dito dal pollice; Tra il dito medio e il mignolo;

Cerca altre Definizioni