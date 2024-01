La definizione e la soluzione di: Così sono i suoni alterati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Musicologo tedesco, come una riserva di nove suoni (e il modo maggiore, analogamente, come una riserva di sette suoni) messa a disposizione di ogni composizione...

In statistica, i termini bias (etimologia incerta), distorsione o scostamento sono usati con riferimento a due concetti. Un campione distorto è un campione statistico in cui la probabilità di inclusione nel campione di individui appartenenti alla popolazione dipende dalle caratteristiche della popolazione oggetto di studio. Uno stimatore distorto è uno stimatore che per qualche ragione ha valore atteso diverso dalla quantità che stima; uno stimatore non distorto è detto stimatore corretto.

Se da un lato il termine distorsione può avere una connotazione negativa, ciò non è necessariamente vero nel contesto della statistica. Un campione distorto è in generale non desiderabile; d'altra parte, uno stimatore distorto può essere desiderabile a seconda delle applicazioni.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

distorti m plur

maschile plurale di distorto

Voce verbale

distorti

participio passato maschile plurale di distorcere

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi distorto

(voce verbale) vedi distorcere

Sinonimi

(di oggetti) storti, torti, contorti

storti, torti, contorti (senso figurato) (di fatti raccontati) alterati, falsati, modificati, deformati, snaturati, contraffatti, svisati, travisati

Contrari