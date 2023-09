Pasticcio di verdura e formaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasticcio di verdura e formaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORTINO

Significato/Curiosita : Pasticcio di verdura e formaggio

Francese, hachis parmentier (in italiano pasticcio del pastore), è un pasticcio di carne ricoperto da una purea di patate. sebbene nella storia i due termini... Azzurra, monir, irene, ilda. piatti del menù: casoncelli bergamaschi, tortino di cavolfiore e pancetta, purè di patate e stufato d'asino, pera cotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

