La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il professionista che non si lega a nessuno. FREELANCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Il professionista che non si lega a nessuno: "l'offerta sì, no", su il fatto quotidiano, 29 agosto 2019. url consultato il 9 agosto 2020. ^ lega, "sì" al nuovo statuto. bossi: "salvini non può imporre... Freelance (dall'inglese freelance worker) è un termine della lingua inglese indicante un soggetto che opera come libero professionista per diverse società o organizzazioni, senza avere alcun rapporto di dipendenza con esse. Il termine, usato anche nella lingua italiana, ha un significato generico, non essendo legato ad alcun settore specifico di attività. La parola deriva dall'omonimo termine della lingua inglese usato per un mercenario ...

