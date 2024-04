La Soluzione ♚ Comando che si aziona con un dito La definizione e la soluzione di 7 lettere: Comando che si aziona con un dito. LEVETTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Comando che si aziona con un dito: Il tasto maiuscolo Maiuscolo o maiusc Maiusc, chiamato anche Shift in inglese, è un tasto presente nelle tastiere dei computer. Premendolo prima dei caratteri normali e mantenendone la pressione, consente la scrittura delle lettere maiuscole e altri caratteri "superiori". Se invece si vogliono scrivere una serie di caratteri in maiuscolo, si può utilizzare il tasto blocco maiuscole Bloc Maiusc, o in inglese Caps Lock. Sulle tastiere più recenti è divenuta prassi comune eliminare la dicitura "Maiusc" o "Shift" lasciando solo l'icona a forma di freccia rivolta verso l'alto. Il tasto maiuscolo venne realizzato sulle macchine da ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il tasto maiuscolo Maiuscolo o maiusc Maiusc, chiamato anche Shift in inglese, è un tasto presente nelle tastiere dei computer. Premendolo prima dei caratteri normali e mantenendone la pressione, consente la scrittura delle lettere maiuscole e altri caratteri "superiori". Se invece si vogliono scrivere una serie di caratteri in maiuscolo, si può utilizzare il tasto blocco maiuscole Bloc Maiusc, o in inglese Caps Lock. Sulle tastiere più recenti è divenuta prassi comune eliminare la dicitura "Maiusc" o "Shift" lasciando solo l'icona a forma di freccia rivolta verso l'alto. Il tasto maiuscolo venne realizzato sulle macchine da ... levetta f sing (pl.: levette) diminutivo di leva Sillabazione le | vèt | ta Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione Vedi leva Altre Definizioni con levetta; comando; aziona; dito; Segue Avanti in un comando militare; Privare del comando; Lo aziona il grilletto; Si aziona durante l incendio; Si voltano con un dito; Si muovono con un dito; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Comando che si aziona con un dito

LEVETTA

L

E

V

E

T

T

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Comando che si aziona con un dito' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.