La definizione e la soluzione di 6 lettere: Affettuose e morbide. TENERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Tenere cugine (Tendres cousines) è un film del 1980 diretto da David Hamilton.

tenere f pl

femminile plurale di tenero

Verbo

Transitivo

tenere (vai alla coniugazione)

stringere in mano o con una mano (diritto) (economia) (commercio) (finanza) programmare e controllare spese

Sillabazione

te | né | re

Pronuncia

IPA: /te'nere/

Etimologia / Derivazione

dal latino tenere, infinito presente attivo di teneo

Sinonimi

(aggettivo) morbide, molli, soffici, pieghevoli, flessibili, cedevoli, duttili, malleabili

morbide, molli, soffici, pieghevoli, flessibili, cedevoli, duttili, malleabili fresche, giovani

( senso figurato ) chiare, delicate, pallide, pastello, sfumate. tenue

chiare, delicate, pallide, pastello, sfumate. tenue (di età) acerbe, gracili, infantili, puerili

acerbe, gracili, infantili, puerili ( senso figurato ) affettuose, amorose. amorevoli, compassionevoli, dolci, gentili, indulgenti, languide, sensibili, premurose, cortesi, cordiali, garbate, delicate, romantiche, sentimentali, pietose

affettuose, amorose. amorevoli, compassionevoli, dolci, gentili, indulgenti, languide, sensibili, premurose, cortesi, cordiali, garbate, delicate, romantiche, sentimentali, pietose (di vivande) carnose, masticabili, pastose

carnose, masticabili, pastose (verbo) stringere, prendere, afferrare, impugnare, reggere, sostenere

stringere, prendere, afferrare, impugnare, reggere, sostenere trattenere, mantenere fermo, fermare, frenare, bloccare, impedire

mantenere, conservare, serbare

(di locali, luoghi, contenitori) contenere

contenere (un tavolo, una stanza) occupare, prenotare, riservare

occupare, prenotare, riservare (una carica, una funzione) condurre, controllare, dirigere, organizzare, amministrare, governare

condurre, controllare, dirigere, organizzare, amministrare, governare (un’assemblea, una conferenza) fare

fare resistere, sopportare

(di recipienti) non lasciare uscire

non lasciare uscire (di chiusure) essere solido, errere a tenuta, essere stagno, non aprirsi

essere solido, errere a tenuta, essere stagno, non aprirsi (di colle, adesivi) aderire, fare presa, prendere

aderire, fare presa, prendere (di colore) essere resistente

essere resistente (di pianta) attecchire

attecchire (di discorso, ragionamento) essere valido

(in una direzione) procedere, avanzare

procedere, avanzare (per un candidato) appoggiare, favorire, parteggiare, schierarsi, spalleggiare, sorreggere

appoggiare, favorire, parteggiare, schierarsi, spalleggiare, sorreggere ( sport ) fare il tifo, tifare

fare il tifo, tifare (specialmente a un’iniziativa) dare importanza, attribuire importanza; fare attenzione, considerare, curare, badare

dare importanza, attribuire importanza; fare attenzione, considerare, curare, badare reggere, mantenere, sostenere, impugnare, stringere, parteggiare

Contrari

(aggettivo) dure, rigide

dure, rigide vecchie, avvizzite, appassite

( senso figurato ) aspre, severe, rudi, fredde

aspre, severe, rudi, fredde (verbo) fare cadere, lasciare, abbandonare, cedere, mollare

fare cadere, lasciare, abbandonare, cedere, mollare arrendersi, piegarsi, ritirarsi

(di recipienti) perdere

perdere (di colle, adesivi) staccarsi, scollarsi

staccarsi, scollarsi (di colori) sbiadire

sbiadire ( un candidato) disapprovare, criticare, biasimare, combattere





Parole derivate

attenere, contenere, detenere, ritenere, soprattenere, tenersi, trattenere

Proverbi e modi di dire

tenere banco

tenere d'occhio

tenere duro

tenere a distanza

tenere gli occhi aperti : essere guardinghi

Latino

Voce verbale

tenere

infinito presente attivo di teneo seconda persona singolare dell'imperativo presente passivo di teneo variante della seconda persona singolare dell'indicativo presente passivo (teneris) di teneo

Sillabazione

te | ne | re

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /te'ne.re/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /te'ne.re/

Etimologia / Derivazione

vedi teneo

Uso / Precisazioni

per antica convenzione, i verbi latini sono definiti in base alla prima persona singolare dell'indicativo presente; per la definizione, etimologia etc del verbo si veda dunque teneo