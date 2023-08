Morbide come certe tinte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Morbide come certe tinte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASTOSE

Significato/Curiosità : Morbide come certe tinte

Il termine "pastose" è spesso utilizzato in ambito artistico per descrivere una tecnica pittorica in cui la vernice viene applicata in strati densi e consistenti sulla tela. Questa consistenza conferisce un aspetto tridimensionale e tattile all'opera d'arte, creando effetti di luce e ombra che aggiungono profondità e vivacità. L'uso di pittura pastosa può esaltare le caratteristiche materiche e la trama della superficie, sottolineando l'artigianalità dell'opera e la gestualità dell'artista. Questa tecnica offre una vasta gamma di possibilità creative, contribuendo a dare vita e rilievo alle immagini rappresentate sulla tela.

