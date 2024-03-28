Affettuose compagne

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Affettuose compagne' è 'Amiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMICHE

Vuoi approfondire la risposta Amiche? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Affettuose compagne
  • Risposta: AMICHE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: A_____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Amiche'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Affettuose compagne nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Amiche

La definizione "Affettuose compagne" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Amiche'.

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona
M Milano
I Imola
C Como
H Hotel
E Empoli

La soluzione 'Amiche' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Affettuose compagne". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Affettuose delicatezzeIntime compagneAffettuose diletteAttenzioni affettuoseAffettuose e morbide