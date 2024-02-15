Frenare l impeto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Frenare l impeto' è 'Trattenere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRATTENERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Frenare l impeto" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frenare l impeto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Trattenere? Trattenere significa frenare l’impeto, ovvero controllare e moderare una spinta o un desiderio intenso che potrebbe portare a comportamenti impulsivi. Questa azione implica una sorta di autocontrollo, che permette di evitare decisioni affrettate o azioni sconsiderate, mantenendo un equilibrio tra emozioni e ragione. La capacità di trattenersi è fondamentale nelle situazioni in cui si necessita di pazienza e maturità, e rappresenta un modo per gestire efficacemente le proprie reazioni.

In presenza della definizione "Frenare l impeto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frenare l impeto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Trattenere:

T Torino R Roma A Ancona T Torino T Torino E Empoli N Napoli E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frenare l impeto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

