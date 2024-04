La definizione e la soluzione di 4 lettere: Lungo le linee telegrafiche. PALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La lingua pali (nome nativo: , pali) è una lingua indiana, appartenente alla famiglia indoeuropea. Ancora oggi è usata come lingua liturgica del buddhismo theravada. Il pali è la lingua in cui è stato compilato il canone buddhista della scuola del theravada, il Tipitaka (“tre canestri”, in sanscrito Tripitaka), intorno all'80 a.C. In passato fu identificato con l'antica lingua magadhi, affine al sanscrito. Recentemente però si è giunti a pensare che il magadhi si sia sviluppato separatamente rispetto al pali. Infatti, ad esempio, nessuna iscrizione dell'imperatore Asoka, vissuto nel III secolo a.C., è in pali, ma in altri dialetti ...

pali m pl

plurale di palo plurale di palio

Sostantivo

pali m inv

lingua usata come lingua liturgica del Buddhismo Theravada con codice ISO 639-3: pli

Sillabazione

pà | li

Etimologia / Derivazione

vedi palo

