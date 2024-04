La Soluzione ♚ Hanno la pressione alta La definizione e la soluzione di 8 lettere: Hanno la pressione alta. IPERTESE - IPERTESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Hanno la pressione alta: Lo pneumotorace (abbreviato anche in PNX) è una patologia ad esordio improvviso che consiste nell'accumulo di aria nel cavo pleurico; può essere spontaneo, post-traumatico o secondario a patologie. Quando la parete della gabbia toracica è integra, sulle superfici esterne dei polmoni si esercita una pressione inferiore a quella atmosferica: questa differenza di pressione contrasta la tendenza alla retroazione elastica del polmone facendo sì che l'organo resti insufflato e disteso e possa così svolgere la sua funzione fisiologica. Lo pneumotorace, cioè la penetrazione di gas nella cavità pleurica, provoca, indipendentemente dalla causa che ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Lo pneumotorace (abbreviato anche in PNX) è una patologia ad esordio improvviso che consiste nell'accumulo di aria nel cavo pleurico; può essere spontaneo, post-traumatico o secondario a patologie. Quando la parete della gabbia toracica è integra, sulle superfici esterne dei polmoni si esercita una pressione inferiore a quella atmosferica: questa differenza di pressione contrasta la tendenza alla retroazione elastica del polmone facendo sì che l'organo resti insufflato e disteso e possa così svolgere la sua funzione fisiologica. Lo pneumotorace, cioè la penetrazione di gas nella cavità pleurica, provoca, indipendentemente dalla causa che ... iperteso m sing (medicina) che ha un'alta pressione arteriosa Sostantivo iperteso m sing (medicina) chi ha un'alta pressione arteriosa, in genere con la minima superiore a 90 e la massima superiore a 140 di mercurio Sillabazione i | per | té | so Pronuncia IPA: /iper'teso/ Etimologia / Derivazione formato da iper- (dal greco p, pe- e poi dal latino scientifico hyper- ovvero "sopra") e teso, participio passato di tendere Contrari ipoteso Termini correlati normoteso Altre Definizioni con ipertese; hanno; pressione; alta; Le hanno tutti e alcuni; Hanno uno o due spioventi; Le hanno orate e sogliole; Alta Pressione; Misura la pressione all interno delle bottiglie di vino; Ci misura la pressione; Alta struttura metallica; Mercati dell alta finanza; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Hanno la pressione alta

IPERTESE

