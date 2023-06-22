Affetto da pressione alta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Affetto da pressione alta' è 'Iperteso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPERTESO

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Perché la soluzione è Iperteso? Una persona che soffre di pressione alta viene comunemente chiamata iperteso. Questo stato si manifesta con valori di pressione arteriosa superiori alla norma, spesso senza sintomi evidenti. L’iperteso può essere causato da fattori genetici, abitudini alimentari scorrette o uno stile di vita sedentario. La condizione richiede attenzione e monitoraggio costante per prevenire complicazioni come malattie cardiovascolari. Essere iperteso implica la necessità di adottare misure terapeutiche adeguate e uno stile di vita più salutare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affetto da pressione alta". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Affetto da pressione alta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Iperteso

Questa pagina è dedicata alla definizione "Affetto da pressione alta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affetto da pressione alta" conferma che la soluzione 'Iperteso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Iperteso

I Imola P Padova E Empoli R Roma T Torino E Empoli S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affetto da pressione alta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iperteso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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