La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono affetti da pressione alta' è 'Ipertesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IPERTESI

Curiosità e Significato di Ipertesi

La parola Ipertesi è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ipertesi.

Perché la soluzione è Ipertesi? L'ipertesi è una persona che soffre di pressione alta, una condizione in cui il sangue esercita troppa forza sulle pareti delle arterie. Questo può aumentare il rischio di problemi cardiaci e ictus se non controllata. È importante adottare uno stile di vita sano e seguire le indicazioni mediche per gestire questa condizione e mantenere il cuore in salute.

Come si scrive la soluzione Ipertesi

Stai cercando la risposta alla definizione "Sono affetti da pressione alta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

