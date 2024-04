La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un grande pesce di mare ottimo al forno. CERNIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

cernia ( approfondimento) f sing (pl.: cernie)

(zoologia) , (ittiologia) grande pesce osseo commestibile

Sillabazione

cèr | nia

Pronuncia

IPA: /'trnja/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo acernia, acerna

Varianti

cerna

Alterati

(diminutivo) cerniola

Iperonimi