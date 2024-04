La definizione e la soluzione di 4 lettere: Mangia la foglia. BACO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Bombyx mori (Linnaeus, 1758) è una specie di falena della famiglia Bombycidae, originaria dell'Asia centro-orientale.La sua larva, conosciuta come baco da seta, ha una notevole importanza economica in quanto utilizzata nella produzione della seta. La sua dieta consiste in foglie di gelso. Ma le giovani larve, non ancora capaci di alimentarsi con quest'ultimo, si nutrono delle loro gemme.

baco m sing (pl.: bachi)

(zoologia) (entomologia) insetto, verme della farina, dei frutti e della seta (senso figurato) (informatica) errore di programmazione o falla di sicurezza di un sistema nutrire risentimento per qualcuno

Sillabazione

bà | co

Pronuncia

IPA: /'bako/

Etimologia / Derivazione

dal latino bombyx

Sinonimi

bigatto, bombice, bruco, filugello, larva, verme

( senso figurato ) ansietà, cruccio, difetto, magagna, rodimento, rovello

ansietà, cruccio, difetto, magagna, rodimento, rovello ( senso figurato ) (dell’invidia, della gelosia) assillo, fissazione, pensiero fisso, ossessione, tarlo

assillo, fissazione, pensiero fisso, ossessione, tarlo (informatica) bug

Parole derivate

bachicoltura

Termini correlati