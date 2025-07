L ortaggio che si mangia foglia a foglia nei cruciverba: la soluzione è Carciofo

CARCIOFO

Curiosità e Significato di Carciofo

La soluzione Carciofo di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Carciofo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Carciofo? Il carciofo è un ortaggio che si riconosce per le sue foglie spinose e carnose, che si mangiano una ad una. Originario del Mediterraneo, è apprezzato sia per il suo sapore delicato che per le molte proprietà benefiche. In cucina si utilizza sia i cuori che le foglie, rendendolo un ingrediente versatile e ricco di storia. È davvero un tesoro della natura da scoprire e gustare.

Come si scrive la soluzione Carciofo

C Como

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

O Otranto

F Firenze

O Otranto

