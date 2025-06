Bavosa larva nei cruciverba: la soluzione è Baco

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Bavosa larva' è 'Baco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BACO

Curiosità e Significato di "Baco"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Baco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Baco.

Perché la soluzione è Baco? Bavosa larva è un indovinello che si riferisce a baco. Il termine indica il verme che si nutre di tessuti o materiali, come la farfalla che nasce dal bozzolo. In senso più ampio, baco può anche rappresentare un difetto o un problema nascosto, spesso invisibile ma che può causare danni. È un modo divertente per giocare con le parole e i loro significati nascosti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si alleva per la bavaÈ pregiato per la bavaQuello da seta è detto anche filugelloLa larva delle faleneLa larva della farfallaUna larva distruttrice delle foglie di cavolo

Come si scrive la soluzione Baco

La definizione "Bavosa larva" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I U T S R M E A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MISURATORE" MISURATORE

