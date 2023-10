La sposa di Cosimo I de Medici ritratta dal Bronzino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sposa di Cosimo I de Medici ritratta dal Bronzino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 16 lettere : ELEONORA DI TOLEDO

Significato/Curiosita : La sposa di cosimo i de medici ritratta dal bronzino

Eleonora di Toledo (nata Donna Leonor Álvarez de Toledo y Osorio; Alba de Tormes, 1522 – Pisa, 17 dicembre 1562) fu una nobildonna spagnola, figlia di don Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, viceré di Napoli, e di donna María Osorio y Pimentel, marchesa di Villafranca del Bierzo.

Altre risposte alla domanda : La sposa di Cosimo I de Medici ritratta dal Bronzino : sposa; cosimo; medici; ritratta; bronzino; La dea sposa di Giove; La biblica sposa del re Assuero; La sposa del re Oberon; sposa Shrek; La dissoluta sposa dell imperatore Claudio; Il titolo di cosimo de Medici; Film di cosimo Gomez del 2017 con Claudio Santamaria; La usano medici e sarti; Strumenti ottici per i medici ; Il Corpo dei medici militari; Il Capponi amico di Lorenzo dè medici ; I medici dell infarto; La Monna ritratta da Leonardo; La Soup ritratta da Warhol; Città tedesca ritratta da Bellotto; Un quadro in cui la Madonna è ritratta in trono; La diva ritratta su una grata in una celebre foto; Noto dipinto del bronzino conservato nella Galleria degli Uffizi;

