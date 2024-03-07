Sposa molte donne ma non è il poligamo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sposa molte donne ma non è il poligamo' è 'Prete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRETE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sposa molte donne ma non è il poligamo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sposa molte donne ma non è il poligamo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Prete? Un uomo che esercita un ruolo religioso, spesso rispettato nella comunità, può essere chiamato in modo specifico. Questo ruolo richiede dedizione e una vita dedicata ai principi spirituali, senza implicazioni di poligamia. La sua funzione principale è guidare i fedeli, celebrare cerimonie e offrire supporto spirituale. La sua presenza è spesso simbolo di fede e tradizione. In molte culture, questa figura rappresenta un punto di riferimento per chi cerca conforto e saggezza.

Se la definizione "Sposa molte donne ma non è il poligamo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sposa molte donne ma non è il poligamo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Prete:

P Padova R Roma E Empoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sposa molte donne ma non è il poligamo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

