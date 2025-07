In India era la sposa di un sovrano nei cruciverba: la soluzione è Maharani

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'In India era la sposa di un sovrano' è 'Maharani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAHARANI

Curiosità e Significato di Maharani

Perché la soluzione è Maharani? Maharanì è un termine indiano che indica una regina o una sovrana, spesso la sposa di un sovrano. Questo titolo veniva assegnato alle donne di alta nobiltà nei regni indiani, simbolo di potere e prestigio. Affascinante esempio di come i titoli antichi riflettessero ruoli e status sociali, la parola richiama la regalità e l’eleganza delle corti indiane.

Come si scrive la soluzione Maharani

Hai davanti la definizione "In India era la sposa di un sovrano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

H Hotel

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

