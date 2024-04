La definizione e la soluzione di 4 lettere: Le consigliano i medici. CURE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

The Cure è un gruppo musicale post punk britannico nato nel 1976 in piena esplosione new wave. La sua formazione è variata più o meno regolarmente nel corso degli anni, comprendendo da un minimo di due fino a un massimo di sei membri. Il gruppo raggiunse l'apice del successo tra la metà e la fine degli anni ottanta (soprattutto con i singoli Close to Me e Lullaby); tuttavia l'anima primaria e fondante del gruppo, che ad ogni concerto trova sempre uno spazio speciale, quasi sacro, deriva dal periodo cupo dei primi anni ottanta, la cosiddetta fase gotica, descritta più avanti. Brani come "A Forest", "One Hundred Years" o "Play for Today"

cure f plur

plurale di cura

Sillabazione

cù | re

Etimologia / Derivazione

vedi cura

Sinonimi

impegni, interessamenti, attenzioni, riguardi, considerazioni, affetti amori, dedizioni, sollecitudini, premure

(di figli, bambini) protezioni, tutele, custodie, sorveglianze

protezioni, tutele, custodie, sorveglianze (della casa, dei beni) amministrazioni, controlli, guide, direzioni, gestioni

amministrazioni, controlli, guide, direzioni, gestioni serietà, precisioni, esattezze, accuratezze, diligenze, zeli, solerzie

terapie, trattamenti, rimedi

(diritto) curatele

Contrari