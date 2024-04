La Soluzione ♚ Sacerdotessa del fuoco La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sacerdotessa del fuoco. VESTALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sacerdotessa del fuoco: Le vestali erano sacerdotesse consacrate alla dea Vesta. Una delle prime vestali conosciute sarebbe stata Rea Silvia, la madre di Romolo, il primo re di Roma. Al successore Numa Pompilio è attribuita l'istituzione a Roma del culto della dea Vesta, dea del focolare e del fuoco, con la creazione del collegio di vergini sacre per la sua custodia, chiamate vestali. Sostantivo Significato e Curiosità su: Le vestali erano sacerdotesse consacrate alla dea Vesta. Una delle prime vestali conosciute sarebbe stata Rea Silvia, la madre di Romolo, il primo re di Roma. Al successore Numa Pompilio è attribuita l'istituzione a Roma del culto della dea Vesta, dea del focolare e del fuoco, con la creazione del collegio di vergini sacre per la sua custodia, chiamate vestali. vestale ( approfondimento) f sing (pl.: vestali) (storia) , (religione) sacerdotessa dell'antica Roma dedita al culto della dea Vesta, il cui ufficio comprendeva la cura del fuoco sacro della dea e l'obbligo della verginità secondo la leggenda, la madre di Romolo e Remo era una vestale (senso figurato) , (solitamente in senso ironico o dispregiativo) persona (di ambo i sessi) che è o si dichiara difensore indefesso di una data idea o principio morale si presenta come la vestale della moralità tradizionale Sillabazione ve | stà | le Pronuncia IPA: /ve'stale/ Etimologia / Derivazione dal latino Vestalis, dal nome della dea Vesta Sinonimi (nell’antica Roma) sacerdotessa

sacerdotessa (senso figurato) (di costumi, valori) custode fedele, donna austera Termini correlati monaca, vergine

