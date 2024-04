La definizione e la soluzione di 10 lettere: Abilita a prendere lezioni di guida. FOGLIO ROSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, colloquialmente nota come "foglio rosa" per via della colorazione del fronte, è un'autorizzazione amministrativa della Repubblica Italiana che consente ad un candidato richiedente la patente di guida italiana di fare pratica in vista dell'esame pratico.

