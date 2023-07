Abilita alla guida del ciclomotore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abilita alla guida del ciclomotore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATENTINO

Significato/Curiosita : Abilita alla guida del ciclomotore

Il periodo di prova dura fino a tre anni. la licenza di categoria b, abilita alla conduzione di autoveicoli e tricicli a motore, con peso totale non superiore... Dei ciclomotori (abbreviato "cigc" o pi√Ļ comunemente conosciuto come "patentino") √® stato un attestato ufficiale rilasciato dagli uffici di motorizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a gioved√¨ 27 luglio 2023

