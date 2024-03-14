Vi si tengono lezioni

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vi si tengono lezioni' è 'Aula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AULA

Perché la soluzione è Aula? Un luogo dove studenti e insegnanti si riuniscono per condividere conoscenze e approfondire argomenti è chiamato AULA. Essa rappresenta uno spazio dedicato all'istruzione e alla formazione, dove si svolgono lezioni, discussioni e attività didattiche. L'AULA può essere all’interno di scuole, università o altri istituti educativi, ed è fondamentale per il processo di apprendimento. La sua funzione principale è facilitare l’interazione tra insegnanti e studenti, creando un ambiente di studio e crescita personale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si tengono lezioni". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Vi si tengono lezioni nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aula

La definizione "Vi si tengono lezioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si tengono lezioni" conferma che la soluzione 'Aula' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aula

A Ancona U Udine L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si tengono lezioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aula' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si affolla di studentiIl luogo in cui si discutono molte tesi di laureaÈ adibita a lezioniVi si tengono le lezioni di catechismo per i bambiniVi si tengono lezioni di catechismoVi si tengono le arnieVi si tengono gli alveariVi si tengono gli orologi